Страсбург, Франция, , 09:11 — REGNUM Провал на голосовании в Европарламенте (ЕП) резолюции о выполнении Грузией условий соглашения об ассоциации с Евпросоюзом не означает отказ в поддержке грузинского народа, а является сигналом для правительства страны. Об этом 13 февраля написала на своей странице в соцсети Twitter депутат ЕП Маркета Грегорова.

«Сегодня мы проголосовали против итогового заявления парламентской встречи между ЕС и Грузией. Это не сигнал грузинскому народу, мы продолжаем поддерживать вас на вашем европейском пути. Это сигнал грузинскому правительству, что мы видим противоречия и относимся к ним серьезно», — написала Грегорова.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция не была принята на заседании комитета по ассоциации Евросоюз-Грузия в Страсбурге из-за споров о том, надо ли включать в документ положение о приговоре одному из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулаве. Его приговорили к тюремному заключению за хищение бюджетных средств на посту мэра Тбилиси.

Представители оппозиционных партий Грузии, которые присутствовали на заседании, настаивали на включении пункта о политическом преследовании в стране, а представители партии парламентского большинства были против. В результате не прошел ни один из вариантов резолюции.

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