Тегеран, , 09:10 — REGNUM 13 февраля новый посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Мавритании встретился с президентом страны и обсудил двусторонние связи в различных сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Новый посол Амир-Али Эмем Джомье также вручил свои верительные грамоты президенту Мавритании Мохаммеду Газвани. На встрече в Президентском дворце, где также присутствовал министр иностранных дел Мавритании, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути расширения сотрудничества между двумя странами.

По словам нового посла, расширение двусторонних отношений в сферах политики, экономики, науки и технологий является важной задачей двух мусульманских стран, после чего Эмем Джомье выразил надежду на успешную реализацию всех намеченных Ираном и Мавританией планов и целей, представляющих взаимный интерес.

Президент Мавритании, в свою очередь, отметил братские отношения между народами двух мусульманских стран и заявил: «Исламские страны должны объединиться и расширить свое сотрудничество, так как это сейчас необходимо больше, чем когда-либо ранее».