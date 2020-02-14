Париж, , 09:03 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп приветствовал «новые социальные достижения» после встречи с представителями профсоюзов, на которой стороны обсудили пенсионную реформу, передает BFM TV.

«Указанные достижения будут преобразованы в поправки к законопроекту, которые правительство представит к утру пятницы, 14 февраля», — заявил премьер-министр.

«По инициативе профсоюзных организаций правительство приняло так называемый «механизм перехода», более уважительно относящийся к карьере и более прогрессивный», — приветствовал Эдуард Филипп.

Другие дискуссии продолжатся относительно минимальной пенсии, которую власти Франции намерены установить на уровне «1000 евро в 2022 году или около 1147 евро к 2025 году». Некоторые социальные партнеры хотят улучшить эти параметры.

Известно, что переговоры по пенсионной реформе между правительством Франции и профсоюзами продолжатся 18 февраля.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнительная власть намерена принять пенсионную реформу до начала лета 2020 года.