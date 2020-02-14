Исламабад, , 09:02 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган выступит перед законодателями Пакистана, об этом 14 февраля сообщает Geo TV.

Последний раз Эрдоган выступал в пакистанском парламенте в 2016 году, тогда ныне правящая партия «Техрик-е-Инсаф» бойкотировала выступление турецкого лидера.

Президент Турции находится в Пакистане с официальным двухдневным визитом, в ходе которого он обсудит с премьер-министром страны Имран Ханом проблемы единства мусульманских стран.

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