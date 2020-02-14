Сеул, , 08:58 — REGNUM С 16 по 21 февраля начальник управления морских операций ВМС Южной Кореи адмирал Сим Сын Соб посетит с официальным визитом Оман и Таиланд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

В рамках визита представитель Южной Кореи намерен встретиться с коллегами и обсудить перспективы военно-морского сотрудничества и вопросы морской безопасности, а также обратиться к ним с просьбой поддержать новую политику правительства и экспорт товаров оборонной промышленности.

Известно, что адмирал также поднимется на корабль 31-го отряда южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством Чхонхэ, который расширил поле деятельности в Ормузском проливе, а также встретится с высокопоставленными военнослужащими, включая начальника генерального штаба Омана.

Отмечается, что в Таиланде Сим Сын Соб также встретится с высокопоставленными лицами, с которым подпишет ряд соглашений и обсудит сокращение числа военных, которые примут участие в международных учениях Cobra Gold 2020.