Страсбург, Франция, , 09:01 — REGNUM Оппозицию Грузии радует, что резолюция по Грузии в Европарламенте (ЕП) провалена, но это — проигрыш страны, а не партии. Такое заявление 13 февраля сделал в Страсбурге председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Грузии Давид Сонгулашвили, сообщает пресс-служба грузинского парламента.

«Одно, что принципиально и важно, и что очень радует оппозицию — это провал сегодняшней резолюции, однако, это ведь неудача не какой-либо конкретной партии, а неуспех страны», — приводится в сообщении текст заявления Сонгулашвили.

Он также отметил, что действия оппозиции являются «очернением» Грузии и антигосударственными.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете по ассоциации Евросоюз-Грузия принимают участие представители, как правящей партии Грузии, так и оппозиционных партий. Резолюция о выполнении Тбилиси соглашения об ассоциации должна быть принята и грузинскими делегатами, и евродепутатами. 13 февраля на голосовании документ от оппозиции не приняли представители правящей партии, а их текст не поддержало большинство Европарламента.

Камнем преткновения стал арест одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы, которого признали виновным в растрате бюджетных денег, когда тот был мэром Тбилиси. Оппозиция решение суда считает преследованием властями политических противников и хотела внести это в резолюцию.

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