Брюссель, , 08:43 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры со своими коллегами из Великобритании и Франции, об этом 13 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Встречи проходили в Брюсселе в штаб-квартире НАТО во время саммита министров обороны стран-членов альянса.

Основной темой переговоров была ситуация в Ливии, а также в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, сирийская провинция Идлиб стала оплотом вооруженных террористических группировок еще с 2011 года. В сентябре 2018 года Турция и Россия договорились создать здесь зону деэскалации, тем не менее режим прекращения огня не всегда соблюдается.

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