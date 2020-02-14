Барнаул, , 08:32 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе (БГД) решили вернуться к вопросу возврата всенародных выборов мэра краевой столицы. Для этого они решили воспользоваться своим правом законодательной инициативы в Алтайском краевом законодательном собрании и внести законопроект с поправками в статью 1 закона Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции эсеров в БГД Оксана Молодых.

«В настоящее время представительный орган Барнаула обречен на один вариант способа определения мэра — через конкурс. Наши руки связаны краевым законом, что, на наш взгляд, принижает авторитет депутатского корпуса Барнаула, отобрав у нас право самим, как представителям барнаульцев, решать вопрос о варианте определения главы города», — пояснила депутат.

По словам Оксаны Молодых, в региональном законе предложено предусмотреть для Барнаула три возможных варианта. Первый — градоначальник избирается представительным органом муниципального образования из своего состава. Второй — главы города определяют на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Третий — мэр избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

«Безусловно, после принятия предлагаемого проекта для закрепления в уставе города мы будем продвигать второй вариант. Принятие этого проекта — важный шаг к возвращению всенародных выборов градоначальника», — отмечает Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей Барнаула лишили права всенародно избирать себе мэра в 2010 году. Но институт сити-менеджера оказался весьма неэффективным: градоначальники сменялись, очень часто уходили в отставку по причине возбуждения в отношении них уголовных дел.

Новая инициатива возврата всенародных выборов мэра в Барнауле как раз и была спровоцирована очередной доставкой очередного градоначальника — Сергея Дугина. Теперь на сего место назначен новый Мити-менеджер — Виктор Франк.

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Очередная неудавшаяся попытка вернуть всенародные выборы была предпринята справедливороссами осенью 2019 года, но в алтайском парламенте, большинство которого составляют представители «Единой России», ожидаемо отклонили инициативу: «отмашки сверху не поступало».

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