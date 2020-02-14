Париж, , 08:27 — REGNUM Французский депутат Франсуа Руффин раскритиковал визит президента Франции Эммануэля Макрона в департамент Верхняя Савойя, в частности посещение горного массива Монблан, назвав его «вершиной лицемерия», BFM TV.

«Я прошу Эммануэля Макрона, который является президентом Республики, а не президентом департамента Верхняя Савойя, не принимать закон о том, кто сможет подняться на вершину Монблан», — заявил депутат Франсуа Руффин.

По его словам, чтобы уменьшить уровень парниковых газов в стране, нужно лишь сократить число грузовиков.

«Эммануэль Макрон говорит об уменьшении числа туристов на вершине Монблан, почему бы и нет, но во Франции не принимают никаких мер для сокращения автомобильных и железнодорожных перевозок», — посетовал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Францииприбыл в департамент Верхняя Савойя, чтобы поднять темы, связанные с экологией и защитой окружающей среды.

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