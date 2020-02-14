Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвали КНДР репатриировать одиннадцать южнокорейцев, похищенных в 1969 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление агенства.

В заявлении отмечается, что семьи без вести пропавших пассажиров продолжают ждать их даже спустя 50 лет и не имея какой-либо информации, а также содержится призыв раскрыть информацию о судьбе одиннадцати человек.

Отмечается, что представители УВКПЧ ООН направили в Пхеньян письмо, в котором выразили обеспокоенность по данному вопросу.

Известно, что 11 декабря 1969 года самолёт компании Korean Air вылетел из аэропорта Кимпхо в Каннын, однако через десять минут после взлёта самолёт был захвачен находившимися на борту северокорейскими агентами, после чего был направлен в КНДР.

Позднее, 14 февраля 1970 года, под давлением мирового сообщества Северная Корея вернула на родину 39 из 50 пассажиров лайнера, однако семеро пассажиров и четыре члена экипажа по-прежнему находятся на территории КНДР.