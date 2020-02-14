Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахария с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не планируется. Об этом 13 февраля рассказали в пресс-службе главы грузинского правительства агентству «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты задали вопрос в связи с тем, что была распространена информация, будто Гахария, оправляясь на пресс-конференцию в Мюнхен, планирует встретиться с Лавровым, который также будет там находится. Якобы на этой встрече грузинский премьер-министр должен дать гарантии безопасности главе российского МИД на время его приезда в Грузию.

«Это ложь. Встреча премьер-министра Георгия Гахария и Сергея Лаврова не планируется», — ответили на вопрос журналистов в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии оппозиция обсуждает возможность приезда Лаврова в Тбилиси на встречу глав МИД стран-участниц Совета Европы, которая там должна пройти в мае. Представители оппозиционных партий требуют не допустить его приезда и заявляют, что организуют в противном случае массовые акции протеста.

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