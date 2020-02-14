Вашингтон, , 08:20 — REGNUM В отношении Мексики могут быть введены санкции со стороны Соединённых Штатов. Такую вероятность не исключил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Юго Родригес.

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«На основании предварительной оценки кажется, что такая покупка может послужить причиной для потенциальных санкций в рамках CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»)», — заявил он на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

При этом Родригес подчеркнул, что на сегодняшний день у Вашингтона нет дополнительных подробностей по этому вопросу, пишет ТАСС. При этом заместитель помощника госсекретаря заявил о готовности предоставить конгрессменам «более полный отчёт на этот счёт, когда он у нас будет».

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Напомним, ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку российских военных вертолётов. По его словам, у страны уже есть около 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17, однако Мексика планирует увеличить это количество.

Как сообщало ИА REGNUM, закон CAATSA, принятый в США в 2017 году, подразумевает санкционное давление на Россию, Иран и КНДР, а также на страны, сотрудничающие с ними в военно-технической сфере. Под действие этого закона может попасть Турция, которой летом 2019 года были поставлены российские комплексы ПВО С-400. Вашингтон до сих пор требует от Анкары отказаться от этой сделки и угрожает санкциями.