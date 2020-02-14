Анкара, , 08:08 — REGNUM В социальных сетях появилась антироссийская истерия от турецких пользователей, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

«Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и всё такое прочее (пишут в соцсетях)», — цитирует его РИА Новости.

Посол добавил, что получал угрозы и в свой адрес, а «кровожадность» ряда пользователей отбивает у них способность даже рассуждать логически. Такой настрой может обернуться большой бедой, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе, не приведя никаких доказательств.

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