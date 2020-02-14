Бишкек, , 07:57 — REGNUM В парламенте Киргизии обеспокоены тем, что перед предстоящими выборами депутатов городских парламентов в городах получат фактически фиктивную прописку многие жители деревень и поселков, передает «Kaktus.media».

По мнению парламентариев, подобные махинации применяются для того, чтобы определенные кандидаты могли получить дополнительные голоса.

В этой связи депутат Дастан Бекешев предложил ввести ценз оседлости, который будет определять — имеет ли гражданин право принять участие в голосовании на выборах в городской парламент.

Аналогичную меру, как считает народный избранник, необходимо принять и в отношении кандидатов в депутаты городских парламентов.

«Иначе приводят кандидатов из других регионов и говорят: вот, он будет вашим депутатом. Но я думаю, что к этим выборам мы не успеем. Законодательство запрещает вносить поправки в закон о выборах за полгода до самих выборов», — констатирует Бекешев.