Барнаул, , 07:51 — REGNUM Обретение Барнаулом нового сити-менеджера, которым ожидаемо стал Вячеслав Франк — креатура губернатора Алтайского края Виктора Томенко — прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«К сожалению, чуда не случилось, и конкурс показал свою убогость в плане отсутствия какой-либо возможности представиться в виде демократичной и конкурентной формы выбора кандидата. Большинство кандидатов не спешили с публикацией своих программ, лишая возможности активную часть горожан пообсуждать их содержание и донести свою гражданскую позицию до своих депутатов, которым предстоит голосование.

Депутатам программы были направлены в пятницу — 7 февраля, то есть за четыре с половиной рабочих дня до голосования. При этом коллеги из «думского большинства» определились с кандидатурой еще 6 февраля, видимо, не знакомясь с программами кандидатов или, как вариант, получив программы во внеочередном порядке, возможно, через депутатов — членов конкурсной комиссии, которые все представляют одну фракцию.

То есть процедура не обеспечивает конкуренцию идей, программных положений кандидатов и управленческих подходов. В итоге много деяний с небольшим смыслом — прием, отправка документов, их изучение высокопоставленными лицами, у которых и так хватает реальных забот, конференции и заседания, куча затраченного времени, чтобы назначить, по факту — безальтернативно, конкретного человека назначили на должность».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Виктор Франк был утверждён по итогам конкурса большинством депутатов — единороссов в Барнаульской городской думе. До этого он полгода работал в статусе исполняющего обязанности и снискал немало критики в свой адрес за неубранные после снегопадов дороги.

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