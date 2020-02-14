Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Соединённые Штаты не обладают технологиями, которые позволят создать альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года, говорится в докладе исследовательской службы американского Конгресса.

«Даже в случае плавного и осуществлённого точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям, вероятно, что показатели результативности и надёжности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года», — цитирует RT документ.

В нём отмечается, что производство аналогичного или близкого по характеристикам двигателя в обозримой перспективе будет сопряжено техническими и плановыми рисками, поэтому планы Пентагона полностью «избавиться от зависимости» от РД-180 к 2022 году не выдерживают критики.

Напомним, в США не единожды заявляли о готовности отказаться от российских двигателей, ссылаясь на американское законодательство, санкции и угрозу национальным интересам. Российский «Энергомаш», в свою очередь, продолжает поставки двигателей в соответствии с заключенными контрактами, а в МИД России заявляют, что отказ от РД-180 для американцев будет равносильным «выстрелом себе в ногу».

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