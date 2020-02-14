Ашхабад, , 07:50 — REGNUM Туркменская делегация представила национальную стратегию Туркмении по предупреждению экстремизма и борьбе с терроризмом на 2020 — 2024 годы на проходящей в Вене конференции, организованной контртеррористическим управлением ООН и ОБСЕ, передает «Orient».

Прибывшие из Туркмении чиновники рассказали об этом документе и акцентировали внимание на том, что при разработке этой стратегии туркменские специалисты основывались на опыте других стран в борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом, глобальной контртеррористической стратегии ООН и рекомендациях исполнительного директората контртеррористической организации ООН.

Представители ООН и ОБСЕ отметили ведущую роль Туркмении в обеспечении безопасности и устойчивом развитии в регионе. При этом они заострили внимание на том, что Туркмения является первой страной в Туркестанском регионе, принявшей национальную стратегию по борьбе с терроризмом и экстремизмом.