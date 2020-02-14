Сеул, , 07:37 — REGNUM Власти Южной Кореи собираются организовать встречу южнокорейского президента Мун Чжэ Ина с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшие два месяца, сообщает газета «Чосон ильбо» со ссылкой на источники в правительстве.

«Учитывая плотный график Дональда Трампа, участвующего в президентской гонке, перспективы встречи довольно туманные, но соответствующие усилия предпринимаются», — заявил источник.

Газета отмечает, что с желанием организовать встречу лидеров США и Южной Кореи связаны недавние визиты в Вашингтон членов секретариата южнокорейского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Сеуле прошла встреча главы северокорейского отдела МИД Южной Кореи Ли Мун Хи и заместителя спецпредставителя США по КНДР Алекса Вона. В ходе встречи стороны обсуждали ситуацию на Корейском полуострове и возможные пути организации диалога между США и КНДР.

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