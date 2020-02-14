Барнаул, , 07:37 — REGNUM Спустя полгода со времени добровольной отставки мэра Барнаула Сергея Дугина столица Алтайского края обрела нового сити-менеджера. Им ожидаемо стал Вячеслав Франк — креатура губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Все шесть месяцев он исполнял обязанности главы и вот теперь депутаты Барнаульской городской думы проголосовали за его назначение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый глава администрации Барнаула Вячеслав Франк Пресс-центр мэрии Барнаула

За кандидатуру Франка проголосовали 29 из 38 народных избранников. Несколько человек снялись с конкурсной процедуры, а те, кто остался (Алексей Шипунов, Василий Часовских и Артем Зеров) не набрали голосов вовсе.

Приняв присягу Вячеслав Франк, в частности, отметил, что за те полгода, что он руководил городом, «не всё удалось решить, не все получилось сделать, есть над чем работать». Также новый сити-менеджер процитировал слова российского президента Владимира Путина: «муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах» и необходимо «быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы».

Напомним, в соответствии с Уставом Барнаула, решение об избрании нового главы должна принимать Барнаульская городская Дума.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк был рекомендован к назначению на должность врио главы города после скоропостижного ухода сити-менеджера Сергея Дугина.