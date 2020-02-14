Ашхабад, , 07:22 — REGNUM Туркменские чиновники и дипломаты приняли участие в организованном посольством Ирана в Ашхабаде торжественном приёме, посвящённом 41-й годовщине Исламской революции, передаёт «Хроника Туркменистана». Также на мероприятии присутствовали главы диппредставительств других стран.

Во время выступлений представителей иранского посольства на экране были показаны слайды, на которых США были названы «потворником мирового терроризма», а администрация президента Дональда Трампа — как «беспощадная и глупая».

Помимо этого на продемонстрированных иранскими дипломатами слайдах содержался текст с призывами к американским властям «прекратить оккупацию и покинуть Ближний Восток».