Токио, , 07:29 — REGNUM Правительство Японии воздерживается от комментариев по поводу обсуждаемых в России предложений запретить отчуждение территорий страны в Конституции РФ. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил 14 февраля на пресс-конференции в Токио.

«Мне хотелось бы воздержаться от комментариев по этому вопросу», — сказал Суга.

При этом он подчеркнул, что правительство Японии «с вниманием следит за направлениями внутренней и внешней политики России».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля президент России Владимир Путин поддержал инициативу российского актёра и режиссёра Владимира Машкова о внесении в Конституцию РФ запрета на отчуждение российских территорий.

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