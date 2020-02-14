Москва, , 07:22 — REGNUM Спикер Приморского Заксобрания Александр Ролик предложил закрепить в Конституции России возможность размещения федеральных органов власти не только в столице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Заксобрания.

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Александр Ролик рассказал, что практику выноса за пределы столицы органов федеральной власти можно расширить.

«Мною было предложено дополнить статью 70 Конституции нормой, в соответствии с которой местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть и другой город, помимо Москвы, определенный федеральным конституционным законом», — рассказал спикер.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Александра Ролика.

«Я ничего против не имею. Смотрите, у нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести, именно для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, точку в вопросе принадлежности Курил поставят соответствующие поправки в Конституцию.