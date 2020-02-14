Тегусигальпа, , 06:55 — REGNUM Вооруженные бандиты убили троих полицейских и ранили еще двоих в Гондурасе, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что 20 бандитов из группировки MS-13 переоделись в униформу военнослужащих и полицейских для того, чтобы освободить из тюрьмы одного из лидеров банды Алехандро Мендосу по кличке «Эль Порки». В момент, когда преступника перевозили из тюрьмы на заседание суда, бандиты и совершили нападение. В результате этого погибли трое полицейских, еще двое получили ранения. Мендоса смог сбежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в мексиканском штате Мичоакан произошла перестрелка в зале с игровыми автоматами. В результате стрельбы погибли девять человек, среди них пятеро — дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет.