Сана, , 06:42 — REGNUM Повторное задержание ректора университета наук и технологий Йемена Хамида Аклана произвели мятежники из хуситского движения «Ансар Алла» в йеменском в городе Сана, 13 февраля сообщает телеканал Al-Arabia.

Помимо руководителя вуза был также задержан глава его офиса Мухаммед аль-Мишни. Обоих увели в неизвестном направлении.

Напомним, 25 января хуситы также задерживали Хамида Аклана, но позже отпустили его на свободу. Действия мятежников объясняют независимой деятельностью университета, который спонсируется и управляется из-за рубежа, что не устраивает хуситское движение.

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