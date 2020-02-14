Киев, , 06:39 — REGNUM Киевское командование планирует принять участие в операциях, проводимых коалицией во главе с США в Афганистане, и в тренировках НАТО в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Заявление сделано, как отмечается, по результатам заседания Североатлантического совета НАТО, в котором принимали участие министры обороны государств, которые альянс планирует привлечь к операциям.

«Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока», — объявил глава украинского оборонного ведомства Андрей Загороднюк.

По его словам, военное участие в операциях НАТО обеспечит украинским боевикам получение опыта и пользы.

Напомним в 2019 году Украина внесла изменения в конституцию, закрепив в ней курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

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