Вашингтон, , 06:32 — REGNUM В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Глава американского внешнеполитического ведомства уже запланировал встречи с лидером Афганистана Ашрафом Гани, главами МИД Германии, Хорватии и Чехии, а также с премьер-министром Иракского Курдистана. Однако встреч с представителями РФ в Мюнхене Помпео не запланировал.

Напомним, российскую делегацию на конференции по безопасности возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по безопасности начнет свою работу 14 февраля и продлится три дня. В ней примут участие представители десятков стран, из них 40 государств будут представлены высшими руководителями, еще 60 стран будут представлять министры.

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