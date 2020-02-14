Москва, 14 февраля 2020, 05:58 — REGNUM Надежду на посещение РФ в 2020 году президентом Аргентины Альберто Фернандесем или вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер выражают российские власти, 13 февраля заявил журналистам посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Он отметил, что в настоящее время власти обеих стран обсуждают этот вопрос.
Напомним, 10 декабря глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что президент РФ Владимир Путин пригласил Альберто Фернандеса посетить Россию.
Читайте также: Избранный президент Аргентины поздравил Лулу да Силву с освобождением