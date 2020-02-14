Лондон, , 05:53 — REGNUM На ремонт национального символа Великобритании — Биг Бена — потребуется больше денег, чем планировалось изначально, пишет 13 февраля газета The Guardian со ссылкой на источники в профильных комиссиях Палаты общин и Палаты лордов британского парламента.

По предварительной оценке, речь идёт о дополнительных £18,6 млн (1,5 млрд рублей) к предполагаемой ранее сумме £61,1 млн (5 млрд рублей) только на ремонт башни Элизабет (официальное название Биг Бена с 2012 года).

О необходимости дополнительных трат сообщили строители, которые провели обследование объекта с использованием новых технологий.

«Из-за площади (сечения) в 39 метров и расположению башни прямо в центре оживленного действующего парламента, понять всю степень повреждения башни было невозможно до тех пор, пока не были подняты строительные леса», — сказал генеральный директор Палаты общин Ян Эйллс.

Напомним, Биг Бен был повреждён во время бомбардировки нацистами в мае 1941 года. В прошлый раз восстановительные работы на башне Вестминстерского дворца проводились более 30 лет назад, с 1983 по 1985 год, однако полностью они устранили повреждение. Новый этап восстановления начался в 2017 году.

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