Новосибирск, , 05:42 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился не повышать цены на медицинские маски в муниципальных аптеках.

«Мы приняли меры для того, чтобы во всех аптеках аптечной муниципальной сети были маски. Более того, мной подано распоряжение, чтобы ни в коем случае цены на эти марлевые повязки, они не повышались, — заявил Локоть во время пресс-конференции. — И спекулятивного этого взлёта в муниципальной сети мы не допустим. Это очень хороший рычаг воздействия в целом на рынок, поэтому другие тоже за этим следят».

Как сообщало ИА REGNUM, территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области начал ежедневный мониторинг наличия медицинских масок в аптеках и оптовых фармацевтических организациях. Под контроль взяты и цены на маски.

Ранее в министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили информацию о перебоях с медицинскими масками в аптеках.

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