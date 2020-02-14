Рига, , 05:34 — REGNUM Представитель Национального Совета развития Гунтис Розенберг сообщил, что Совет на своём заседание в четверг поддержал Национальный план развития Латвии (NAP2027) на период с 2021 по 2027 год и передал его на рассмотрение Кабинета Министров, пишет портал LSM.

План рассчитанный на 7 лет предполагает инвестиции в объёме 14,5 млрд евро для реализации 330 различных инициатив. Только 2 млрд указанной суммы согласилось внести правительство Латвии, остальные выплаты лягут на плечи ЕС. 49% общего объёма финансирования можно отнести к развитию территорий и инфраструктуры сообщений. Сюда же включена затраты на Rail Baltic, окончательный вопрос по финансированию которого будет решён в мае этого года.