Симферополь, , 05:25 — REGNUM Обещанный президентом Украины Владимиром Зеленским «город-сад» для жителей Крыма станет своеобразной «резервацией», заявил 14 февраля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

«Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый «город-сад», который они хотят создать», — цитирует РИА Новости депутата.

По словам Шеремета, город-сад уже существует в российском Крыму, сегодня на полуострове разворачиваются крупные инфраструктурные объекты, которые «видны даже с космоса». Таким образом, убежден законодатель, в Киеве просто испытывают зависть и потому придумывают различные «фантастические проекты».

Ранее, напомним, о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма заявил Владимир Зеленский.

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