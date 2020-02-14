Кемерово, 14 февраля 2020, 05:22 — REGNUM Общественный экологический совет при губернаторе Кузбасса возглавила опытный эколог Нина Вашлаева, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Напомним, что ранее при губернаторе Кемеровской области был создан общественный экологический совет. Соответствующее постановление подписано Сергеем Цивилёвым.
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«Общественный экологический совет должен плотно сотрудничать с общественными советами при главах муниципалитетов, активистами-экологами, отбирать лучшие, эффективные идеи по охране окружающей среды и рационального природопользования», — заявил Цивилёв.
Как стало известно, в состав нового совета вошли 20 экспертов по вопросам экологической безопасности и охране окружающей среды.
Отмечается, что совет будет выполнять функцию консультативно-экспертного органа по наиболее актуальным экологическим вопросам.