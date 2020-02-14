Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп использует Twitter для борьбы против несправедливости и в интересах американского народа, заявила 13 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По её словам, Трампа совершенно не беспокоят жалобы генпрокурора США Уильяма Барра из-за собственных публикаций, и он полностью доверяет работе возглавляемого им ведомства.

«Президент в полной мере доверяет и уверен в генпрокуроре Барре в вопросе выполнения им своей работы и соблюдения закона», — добавила Гришэм.

Напомним, американский генпрокурор ранее заявил, что его работе мешают критические публикации Трампа в соцсети Twitter.

Заявление прозвучало на фоне выдвинутого обвинения против бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна. 10 февраля сторона обвинения попросила суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет, что вызвало критику со стороны Трампа.

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