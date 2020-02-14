Вашингтон, , 04:41 — REGNUM США необходимо модернизировать ядерную триаду ввиду наличия у России такого вооружения, как гиперзвуковые ракеты «Авангард». Об этом 13 февраля заявил заместитель министра обороны США Алан Шаффер на конференции по ядерному сдерживанию.

По его словам, Китай и РФ активно наращивают новые системы вооружения для ядерного сдерживания, тем самым бросая США вызов. Он отметил, что Пентагон выделяет гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений как приоритетное направление для того, чтобы у США была возможность ответного удара.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что ВМС США начали оснащать свои подводные лодки межконтинентальными ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.

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