Южно-Сахалинск, , 04:49 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко убеждён в необходимости внесения в Конституцию РФ поправки о запрете на отчуждение российских территорий. По мнению главы региона, это раз и навсегда поставит точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности российских Курильских островов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Инициатива российского актёра и режиссёра Владимира Машкова о внесении в Конституцию РФ запрета на отчуждение российских земель имеет ключевое значение для сохранения территориальной целостности страны. Это справедливая инициатива, которая могла бы бесповоротно и окончательно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов», — убеждён губернатор Сахалина.

Валерий Лимаренко напомнил, что ровно год назад на Курилах был проведён опрос, согласно результатам которого 96% жителей островов выступили против передачи Курил Японии. Губернатор Сахалина считает это символичным.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко «Буквально на днях я вернулся из рабочей поездки на Кунашир и Шикотан и могу сказать совершенно точно: мнение курильчан нисколько не изменилось. Сахалинцы и курильчане считают Курильские острова российской землей».

Валерий Лимаренко добавил, что хочет лично поблагодарить Владимира Машкова за важнейшую инициативу по изменению Конституции РФ и пригласить его на острова, чтобы он мог своими глазами увидеть все красоты российского Сахалина и российских Курил.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поддержал инициативу российского актёра и режиссёра Владимира Машкова о внесении в Конституцию РФ запрета на отчуждение российских территорий. По мнению Машкова, нельзя не только передавать, нельзя даже обсуждать такие вопросы.