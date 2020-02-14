Южно-Сахалинск, , 04:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Российский актёр и режиссёр Владимир Машков предложил внести в Конституцию запрет на отчуждение российских земель. По мнению Машкова, это раз и навсегда поставит точку в вопросе принадлежности Курил. Президент идею поддержал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Владимир Машков рассказал, что, проехав по стране, он много раз слышал опасения людей по поводу возможного отчуждения отечественных земель после ухода с должности президента Владимира Путина. Машков считает, что у иностранных государств может открыться так называемое «окно возможностей», чтобы забрать себе Курильские острова, Крым или Калининград.

«Мне кажется, что неплохо было бы закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий. Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу — нельзя. Железобетонно», — сказал Владимир Машков.

Владимир Путин поддержал эту идею, дав поручение юридическим службам оформить её должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на Курилах наконец реализуется то, о чем давно мечтали жители островов, равно, как и все граждане России, которым не безразлична судьба страны, её история, её будущее. На островах вводятся в эксплуатацию новые жилые дома, строятся социальные объекты. В 2021 году на курильской линии заработают два новых современных теплохода ледового класса, которые сегодня строят в Ленинградской области. Решаются вопросы строительства вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, строятся современнейшие рыбоперерабатывающие предприятия. Тем не менее, Япония, потерпевшая поражение во Второй Мировой войне, не отказывается от своих притязаний на Курилы, требуя, в нарушение всех международных норм, передать ей исконно русские острова.

По поручению президента России создана рабочая группа, которая готовит поправки в Конституцию РФ.