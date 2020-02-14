Лондон, , 03:42 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Соединенные Штаты для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает газета The Sun со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, встреча Джонсона и Трампа перенесена на июнь. Ожидается, что они встретятся на саммите G7, который будет проходить 10−12 июня в Кэмп-Дэвиде в США. Источники утверждают, что Джонсон решил не покидать Соединенное Королевство, чтобы больше внимания уделить «внутренней повестке».

Отмечается, что изначально встреча Трампа и Джонсона планировалась в январе 2020 года, однако британский премьер перенес поездку в Соединенные Штаты на февраль. Газета утверждает, что Трамп хочет заключить выгодную торговую сделку с Великобританией до начала своей предвыборной кампании.