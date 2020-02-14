Ла-Пас, , 03:35 — REGNUM Вся документация о строительстве Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии, в котором также участвует российская госкорпорация «Росатом», будет изучена боливийским министерством энергетики. Об этом заявил глава ведомства Альваро Родриго Гусман Кольао, 13 февраля передает Agencia Boliviana de Informacion.

Кольао отметил, что министерство уже запросило юридические, технические и бухгалтерские отчеты для того, чтобы оценить результаты и принять решение о дальнейшей судьбе проекта. Чиновник добавил, проведенные ранее «предварительные исследования» позволили выявить нарушения, совершенные «некоторыми лицами». При этом министр подчеркнул, в данном вопросе нельзя делать поспешных выводов, а необходимо осуществить детальное изучение.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля агентство ядерной энергетики Боливии (ABEN) объявило об прекращении проекта по строительству ядерного центра в Боливии в Эль-Альто.

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