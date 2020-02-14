Москва, , 03:32 — REGNUM Российские профсоюзы с одобрением отнеслись к предложению президента России Владимира Путина сделать день голосования по изменениям в Конституцию РФ выходным, сообщил 13 февраля журналистам председатель Федерации независимых профсоюзов России, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Михаил Шмаков.

Главным условием он назвал проведение голосования в один из будних дней.

«Чтобы это голосование прошло в этот рабочий день, его надо сделать выходным. И это правильно», — отметил Шмаков.

Глава профсоюзов добавил, что предложение президента можно будет оформить постановлением правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который станет выходным.

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