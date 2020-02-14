Портленд, США, , 02:59 — REGNUM Будапештский меморандум, который Украина подписала в 1994 году, отдав свой ядерный арсенал, остался только политической декларацией и не несет никаких обязательств. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, 13 февраля выступая в американском Портленде, передает украинский портал «Главком».

По словам Турчинова, США в 2014 году просто «бросили» Киев, пообещав только дипломатическую поддержку Украине и не предоставив военной помощи.

Напомним, 5 декабря 1994 года Россия, Великобритания, США и Украина подписали Будапештский меморандум. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а остальные страны обязались воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного.

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