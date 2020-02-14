Лима, 14 февраля 2020, 02:28 — REGNUM Министр юстиции Перу Ана Тереса Ревилья подала в отставку после допроса по делу о коррупции, 13 февраля сообщает издание Republica.
Темой допроса стала организация встречи между представителями бразильской компании Odebrecht и главой минэнерго Перу Хуаном Карлосом Луи, который также ушел в отставку 11 февраля после того, как появилась информации об участии его компании в консультациях Odebrecht.
Как сообщало ИА REGNUM, расследование деятельности Odebrecht началось в 2014 году. Оно позволило выявить коррупционную схему, охватившую почти все страны Латинской Америки. В уголовный процесс по делу компании оказались вовлечены многие высокопоставленные политики, в том числе и главы государств.
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