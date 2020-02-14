Богота, , 02:26 — REGNUM Запрос об экстрадиции бывшего колумбийского конгрессмена Аиды Мерлано, которая 27 января была задержана в Венесуэле, направили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо власти Колумбии. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба МИД Колумбии.

Как следует из опубликованного документа, просьба об экстрадиции беглого политика «была передана в посольство Венесуэлы в Колумбии, которое представляет законное правительство президента Хуана Гуайдо».

Как сообщало ИА REGNUM, Аида Мерлано, которая в Колумбии обвиняется в злоупотреблении властью и коррупции, в октябре 2019 года сбежала из страны в Венесуэлу, где была задержана.

28 января в колумбийском минюсте сообщили, что запрос о выдаче властям Колумбии фигуранта уголовного дела о коррупции правительство собирается сделать Хуану Гуайдо, а не законным властям Венесуэлы.

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