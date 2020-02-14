Магнитогорск, Челябинская область, , 09:52 — REGNUM Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» («ЦКС») города Магнитогорска обратился в полицию города с целью проверки ООО «Спецкомплекс», а именно его действий, связанных с сортировкой твёрдых коммунальных отходов (ТКО). «ЦКС» предъявил доказательства того, что «Спецкомплекс» нарушает условия договора о приеме ТКО и регулярно отправляет на свалку неочищенный от вторсырья мусор.

Такие действия со стороны сортировщика мусора противоречат принятой в регионе при участии министерства экологии Челябинской области территориальной схеме обращения с отходами, по которой сохраняется приоритет размещения отходов над их переработкой. Региональный оператор должен доставлять все собранные отходы на мусоросортировочные комплексы (МСК), объединенные в кластеры. В Магнитогорске объектами МСК владеет ООО «Спецкомплекс».

Под видом озабоченности ухудшающейся экологической обстановкой в городе в связи с действиями своего подрядчика региональный оператор торопит власти города вывести из эксплуатации и рекультивировать полигон, куда сваливается несортированный мусор, а также пытается закрыть мусоросортировочный завод, который уже обесточен из-за долгов за электроэнергию, образовавшихся в результате неплатежей за оказанные ему же ЦКС услуги.

Жители Магнитогорска высказывают недовольство новой территориальной схемой размещения объектов обращения с мусором: 97−98% отходов будет поступать на объекты размещения (полигоны) без переработки. На их взгляд, строительство новых полигонов не решит проблему, а усугубит неблагоприятную экологическую обстановку в городе. Кроме того, тарифы на вывоз мусора для населения выросли в 2019 году.

Новый игрок на мусорном столе Челябинской области с московскими корнями АО «Управление отходами» имеет концессионное соглашение на строительство нового полигона ТКО и станции сортировки мусора, заключенное с Магнитогорском в 2015 году, но до сих пор не реализованное.

В конце января 2020 года АО «Управление отходами» объявило на сайте госзакупок конкурс на оказание услуг по разработке рабочей, сметной документации, касающейся коммунальной инфраструктуры по переработке и утилизации ТКО на территории Магнитогорского кластера. Эти услуги заказчик оценил более чем в 10 млн рублей. Также акционерному обществу понадобились услуги адвоката по уголовному праву.

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