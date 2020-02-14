Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уведомил американский Конгресс о продлении режима чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Режим чрезвычайного положения продолжит действовать после годовщины вступления в силу», — приводит пресс-служба слова американского лидера.

По мнению Трампа, гуманитарный кризис и ситуация с мигрантами продолжают угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. В связи с этим режим ЧП на южной границе США продлевается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент США Дональд Трамп заявил о намерениях выделить еще $7,2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Эти средства американский лидер намерен выделить из бюджета министерства обороны США.

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