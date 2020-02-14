Бразилиа, , 01:43 — REGNUM Сожаление по поводу неподобающего поведения президента Бразилии Жаира Болсонару, позволившего оскорбительное высказывание в отношении Greanpeace, выразили представители данной международной природоохранной организации в Бразилии, 13 февраля в заявлении на своем сайте.

Как подчеркнули в представительстве Greenpeace, организация не раз сталкивалась с «неуравновешенной реакцией самых различных персонажей». При этом, в заявлении отмечается, что «недовольство тех, кто губит природу, звучит, как похвала»

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля во время пресс-конференции Жаир Болсонару, назвал Greenpeace «мусором», Так он прокомментировал заявление организации в адрес бразильских властей, касающееся состава Национального совета по Амазонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Бразилии обругал Greanpeace