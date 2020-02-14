Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Сообщения президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter мешают генпрокурору США Уильяму Барру выполнять свою работу. Об этом глава ведомства сообщил в интервью телекомпании ABC News.

«Когда он выступает с публичными заявлениями, с твитами по поводу минюста, людей, работающих в минюсте, дел, рассматриваемых минюстом, прокуроров, это делает невозможным выполнять мою работу», — заявил Барр.

Он добавил, что готов к критике Трампа и в связи с тем, что высказал сейчас, однако в своей работе продолжит руководствоваться, тем, как должно быть, а не тем, как это пытаются представить критики.

Ранее, напомним, Трамп прибегал к критике генпрокуратуры в связи с расследованием и судом по делу экс-советника американского президента Роджера Стоуна. Прокуроры предлагали суду приговорить Стоуна с лишением свободы на семь-девять лет, что вызвало ярость Трампа. Однако президент США не считал свои сообщения в Twitter вмешательством в правосудие.

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