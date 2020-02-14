Дамаск, , 01:35 — REGNUM Силы ПВО сирийской армии отражают атаку на столицу страны город Дамаск, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что сирийские ПВО уже сбили несколько целей. Подробностей ракетной атаки не приводится. Также агентство не сообщает, кто же решил атаковать Дамаск.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля. В результате атаки восемь военнослужащих сирийской армии получили ранения.

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