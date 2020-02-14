Скопье, , 05:40 — REGNUM 13 февраля исполнительным комитетом самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) было принято решение о том, депутаты от ВМРО продолжат посещать заседания парламента для того, чтобы следить за ситуацией.

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит фрагмент сообщения ВМРО:

«Граждане заинтересованы в правовом государстве, соблюдении законов, Конституции и предотвращении политической агрессии властей, проявляющейся в ратификации законов, подобных закону о марихуане, принятие которого имеет лишь одну цель — обогащение семьи Заева (Зоран Заев, бывший премьер-министр Северной Македонии и глава партии власти — Социал-демократического Союза Македонии)».

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Напомним, после провала инициативы ВМРО о роспуске парламента 12 февраля глава этой партии Християн Мицкоски заявил, что не видит больше смысла в присутствии депутатов ВМРО на заседаниях парламента.

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