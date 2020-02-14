Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Первая часть договоренности между Пекином и Вашингтоном относительно решения торговых споров между двумя странами вступает в силу 14 февраля, спустя 30 дней после того, как представители государств поставили подписи под документом.

Сделка имеет бессрочный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в связи со вспышкой коронавируса в Китае, выполнение первого этапа торговых договоренностей затягивается, а без его реализации второй этап начинать нельзя.

Первый пакет документов предполагает, что в обмен на отмену американских пошлин КНР должен закупить у США промышленные товары на сумму $75 млрд, энергоносители в размере $50 млрд, сельхозяйственную продукцию на сумму $50 млрд, а также выделить $35−40 млрд на сектор услуг.

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