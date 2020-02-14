Вашингтон, 14 февраля 2020, 00:36 — REGNUM Груз со 150 противотанковыми ракетными комплексами иранского производства перехвачен в Аравийском море на прошлой неделе, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США.
По утверждению военного ведомства, вооружения являются точными копиями комплексов Kornet. Также груз содержал другие ракеты иранского производства, другое военное оборудование. Перехват осуществлён экипажем ракетного крейсера США Normandy.
Американские военные считают, что захваченные вооружения идентичны тем, что были задержаны 25 ноября 2019 года в Оманском заливе. Тот груз якобы предназначался для хуситов в Йемене.
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